وأضاف المراسل أن المواجهات اندلعت قرب موقع "زيكيم" العسكري الإسرائيلي شمال قطاع غزة، ونقل عن مصادر فلسطينية قولها إن عددا من المتظاهرين اجتازوا بوابة الموقع العسكري قبل أن يتمكنوا من الاستيلاء على سلاح جندي إسرائيلي كان هناك

وكانت مراكب عدة انطلقت من بحر مدينة غزة، صوب الحدود البحرية شمال غرب القطاع، تحت شعار "سفن مسير الحرية الثامن لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة"، لكن المسيرة قوبلت برصاص البحرية الإسرائيلية.

وذكرت وكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية أن 4 فلسطينيين على الأقل أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب عشرات آخرون بحالات اختناق، من جراء إطلاق جنود البحرية الإسرائيلية النار على الذين كانوا على المراكب وآخرين احتشدوا على الشاطئ القريب، حيث رشقوا موقع "زيكيم" المجاور.

وأشارت إلى أن عشرات الشبان أشعلوا إطارات مطاطية على الشاطئ بحر شمال القطاع، للتشويش على جنود الاحتلال الذين أطلقوا رصاصهم صوب المتظاهرين في المكان.