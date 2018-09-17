أبوظبي - سكاي نيوز عربية قالت شرطة دبي إنه جار متابعة وتحديد هوية شخصين يبدو أنهما من الجنسية الآسيوية يقومان بتوزيع أموال نقدية على المارة بالشارع في دبي وذلك بعدما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصان يوزعان أوراقاً نقدية على المارة، وجرى تناقل الفيديو دون أن تتضح حقيقته.
واشار المصدر إلى أن الشرطة اطلعت على الفيديو وأنها تدرسه في الوقت الراهن.
ويُظهر الفيديو، رجلين يرتديان الزي الخليجي التقليدي ويوزعان الأوراق النقدية على المارة في منطقة يبدو أنها جميرا بيتش ريزيدنس بدبي، والتي تعد من أهم المقاصد والوجهات السياحية بالإمارة.
وخلال حديثهما للمارة يقول العاملان إن الأوراق النقدية مقدمة كهدايا من رجل أعمال ومستثمر إماراتي معروف.