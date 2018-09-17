أبوظبي - سكاي نيوز عربية قالت شرطة دبي إنه جار متابعة وتحديد هوية شخصين يبدو أنهما من الجنسية الآسيوية يقومان بتوزيع أموال نقدية على المارة بالشارع في دبي وذلك بعدما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصان يوزعان أوراقاً نقدية على المارة، وجرى تناقل الفيديو دون أن تتضح حقيقته.