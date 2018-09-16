وذكرت وكالة أنباء الجزائر أن مصالح الحماية المدنية تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية، من إنقاذ عدة أشخاص كانوا في وضعية خطيرة من جراء محاصرتهم بمياه الأمطار بعدة ولايات، فيما يتم البحث عن شخصين جرفتهما المياه بكل من باتنة وعين الدفلى.

وأوضح المصدر أنه على "إثر تساقط الأمطار الغزيرة في كل من ولايات المسيلة وباتنة وتيسمسيلت والمدية والشلف وعين الدفلى وأم البواقي، تدخل أعوان الحماية المدنية بعدة عمليات امتصاص المياه داخل المنازل و المنشات والهيئات العمومية في أحياء عدة".

وفي المغرب، شهدت عدد من المدن تساقط أمطار كثيفة، خلال الـ48 ساعة الماضية، مخلفة فيضانات في بعض المدن والأقاليم.

وذكرت مواقع محلية أن سيولا جارفة اقتحمت عددا من المنازل والمحلات التجارية في بعض المدن الضواحي، مثل الحسيمة ومراكش وفاس، حيث تدخلت مصالح الوقاية المدنية لإجلاء المواطنين.

هذا وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا صورا ومقاطع فيديو تظهر شوارع العاصمة وبعض ولاياتها الداخلية، تغمرها مياه الأمطار.

ويعد الشرق الموريتاني أكثر المناطق التي تضررت من مياه أمطار موسم الخريف، حيث طوقت الفيضانات منازل مدينة باسكنو، كما شردت عشرات الأسر من سكان المدينة، وفقا لتقارير محلية.