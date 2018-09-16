وعلى حساب السفارة الأميركية في بغداد على موقع تويتر قال المتحدث باسم السفارة تشالز كول: "لاحظت السفارة الأميركية تداول تقارير اعلامية غير صحيحة تتحدث عن لقاء جمع ما بين المبعوث الرئاسي الخاص بريت ماكغورك مع جنرال إيراني لمناقشة تشكل الحكومة العراقية الجديدة"

"هذه أخبار عارية عن الصحة ولم يحدث مثل هكذا اجتماع على الاطلاق. - تشالز كول – المتحدث باسم السفارة الأميركية"

وكانت وسائل إعلامية قد أوردت نقلا عن مصادر إيرانية أن ماكغورك التقى سرا يوم الثلاثاء الماضي الجنرال سليماني لبحث تشكيل الحكومة العراقية.

وتناول اللقاء – بحسب التقارير الإعلامية – قضية حرق القنصلية الإيرانية في البصرة، إضافة إلى الدعوة إلى تجنب الإضرار بالمرافق والمنشآت الأميركية في العراق من قبل الجماعات التي تدعمها إيران في الداخل العراقي.