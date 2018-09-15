وقال النائب عن ائتلاف سائرون رامي السكيني، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن قوات الأمن اعتقلت 30 شخصا من متظاهري البصرة، واقتادت بعضهم إلى جهة غير معلومة.

وذكرت مصادر محلية أن بعض المعتقلين يشتبه بمشاركتهم في إحراق القنصلية الإيرانية، في 7 سبتمبر الجاري، على إثر مواجهات مع قوات الأمن العراقية.

وأعلنت السفارة الإيرانية في العراق قبل أيام نقل قنصليتها إلى مقر جديد في البصرة.

واندلعت الاحتجاجات في المدينة الغنية بالنفط بسبب فقر الخدمات وتلوث مياه الشرب، وقد تحولت إلى إدانة الطبقة السياسية في العراق بالكامل، فضلا عن إيران التي تملك نفوذا كبيرا على السياسيين.

وأضرم المحتجون الغاضبون النار في عدد من المباني الحكومية في البصرة الأسبوع الماضي، فضلا عن مكاتب ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في المدينة.