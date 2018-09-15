وقال رئيس نادي قضاة المغرب، القاضي عبد اللطيف الشنتوف، في تصريح لسكاي نيوز عربية، إن المفتشية العامة للشؤون القضائية استمعت لثلاثة قضاة بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بنقاش حصيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقال الشنتوف إن القضاة "مارسوا حقهم في التعبير الذي يضمنه القانون، ولم يثبت في حقهم أي إخلال بالمهنة أو بأخلاقيات العمل القضائي".

وكان قضاة يعملون بمحاكم بمدن القنيطرة وتطوان والرباط، قد ناقشوا على مواقع التواصل الاجتماعي مستجدات حصيلة أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتأخر المجلس في نشر حصيلة دورته الأخيرة لشهر مايو 2018.

وعبّر نادي قضاة المغرب في بيان له عن "قلقه بشأن استدعاء القضاة وإحالتهم إلى لجنة التهذيب التابعة للمجلس، استعدادا لعقد مجلس تأديبي بحقهم".

وسيعقد نادي قضاة المغرب، الاثنين المقبل، لقاء موسعا مع القضاة المعنيين لبحث التطورات وإعلان موقف رسمي بشأن الموضوع.