وقال نشطاء إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منطقة الخان، واقتحمت المنازل المتنقلة التي جرى بناؤها ونقلتها من المنطقة على متن شاحنات.

وأعلنت القوات الإسرائيلية قرية الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة ومنعت وصول النشطاء والمتضامنين إلى القرية بعد إغلاق كافة مداخلها.

وتنقضي، الخميس، فترة الأسبوع التي منحتها المحكمة الإسرائيلية العليا للسلطات من أجل هدم القرية البدوية.

ويعيش نحو 180 بدويا، في هذه المنطقة، ويرعون الماشية والأغنام، في أكواخ من الصفيح والخشب في خان الأحمر.

وتقع قرية الخان الأحمر شرقي القدس على الطريق المؤدي إلى مدينة أريحا والبحر الميت قرب العديد من المستوطنات الإسرائيلية.