وفي القضية الأولى، حكمت المحكمة في جلسة علنية على ثلاثة من المتهمين بالأشغال الشاقة خمسة أعوام، وعلى متهم رابع بالأشغال الشاقة أربعة اعوام، بعد إدانتهم بتهمة "الترويج لجماعة إرهابية"، في إشارة الى تنظيم داعش.

وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة على اثنين من المتهمين بالأشغال الشاقة 15 عاما، بعد إدانتهم بتهم "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية"، و"القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة"، و"حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".

وبحسب لائحة الاتهام، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، فإن اثنين من المتهمين هاجما مركزا أمنيا في معان (212 كيلومترا جنوب عمان) في 30 أبريل عام 2017، بمشاركة شخص ثالث قتل خلال ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية .وجميع المتهمين في العشرينات والثلاثينات من العمر.

وتنظر محكمة أمن الدولة اسبوعيا في قضايا تتصل بالإرهاب. وأغلب المتهمين من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي أو المنضمين إليه.

وشدد الأردن خلال الأعوام القليلة الماضية العقوبات التي يفرضها على المروجين لأفكار تنظيم داعش المتطرف أو الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم، وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الإنترنت.

كما شدد الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الإرهابيين عند محاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.