وبحسب صحف كويتية فإن المدانة هي من أرباب السوابق في الاتصال بعمليات وزارة الداخلية والإساءة إلى القيادة السياسية في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله بإنه "ضمن نشاط رجال مباحث التنفيذ الجنائي في ضبط المحكومين، وردت معلومة إلى مباحثيي التنفيذ عن وجود مواطنة مطلوبة للسجن في منطقة العقيلة، وعلى الفور تحرك رجال المباحث إلى مكان تواجدها للإمساك بها".

وقال المصدر إن "رجال الشرطة أعدوا كمينا لضبط المتهمة أسفر عن الإيقاع بها، ونقلت إلى السجن لتطبيق الحكم".

وأشار المصدر إلى أنها "اعتادت التطاول على النظام من خلال تغريدات ومكالمات هاتفية على عمليات وزارة الداخلية".