وقال الموقع الإلكتروني "ري:فولت"، الذي يصف نفسه بأنه مجلة إلكترونية يسارية، إن ماكس زيرنجاست اعتقل في شقته في العاصمة التركية أنقرة صباح الثلاثاء.

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني، مؤكدا بيانا لمنظمة (مراسلون بلا حدود) الحقوقية، عن اعتقال الصحفي "نستنكر هذا الاعتقال بأشد العبارات بالطبع، وندعو إلى الإفراج الفوري عنه".

وقال الموقع الناطق بالألمانية "كاتبنا، الذي يعيش في تركيا منذ سنوات طويلة، نشط ومؤلف يساري متحمس يدافع عن الحرية والديمقراطية".

وأضاف "ري: فولت" أنه يعتقد أن الاتهام الموجه له هو الانتماء إلى منظمة إرهابية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين أتراك.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية إن مواطنا نمساويا اعتقل في أنقرة يوم الثلاثاء، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل حماية للبيانات.

وتوترت العلاقات بين تركيا وكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب موجة من الاعتقالات التي جرت في إطار حملة أمنية نفذتها السلطات بعد انقلاب عسكري فاشل في 2016.