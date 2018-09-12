وقالت الوكالة نقلا عن بيان أصدرته الهيئة إن الاختراق تم "من قبل هاكرز (قراصنة) أتراك وإخوان" مضيفة أنه "يأتي في سياق المحاولات اليائسة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية وحروبها غير المشروعة لتزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب بما يخالف مواثيق الشرف الإعلامية الدولية والأعراف التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن نزاهة الإعلام".

وأضاف البيان أن الهيئة تدين جريمة الاختراق وأنها بصدد "اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبيها وتفعيل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بالجرائم المعلوماتية".

وكان الاختراق قد بدأ في الساعة الثانية وعشر دقائق ظهرا بالتوقيت المحلي (12.10 بتوقيت غرينتش) واستمر ساعة تقريبا، وذلك عندما ظهرت لافتة تتصدرها صورة لأحد العناصر القيادية في الجماعة الإرهابية. وظهرت في اللافتة عبارات باللغة التركية أيضا وعلم تركيا.