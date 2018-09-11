وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن 21 عنصرا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قتلوا في كمين نصبه تنظيم داعش ليل الاثنين في منطقة تلول الصفا.

وأضاف أن 8 على الأقل من مسلحي التنظيم قتلوا، فضلا عن إصابة العشرات من الطرفين بجراح متفاوتة الخطورة خلال الكمين والاشتباكات اللاحقة.

وتعد هذه المنطقة آخر نقطة يتحصن فيها مسلحون داعش في بادية السويداء قرب الحدود الإدارية مع محافظة دمشق.

وارتفعت بذلك حصيلة القتلى الذين سقطوا في المحافظة خلال الأسابيع السبعة الأخيرة، سواء من التنظيم الإرهابي والنظام أو المدنيين إلى 610 قتيلا.

والمعارك مستمرة بين داعش والنظام السوري والميليشيات الموالية ومن بينها ميليشيات حزب الله اللبناني، في المنطقة، منذ 49 يوما وبصورة متتالية.



من جانبه، أفاد المرصد السوري بارتفاع وتيرة القتال بين الطرفين خلال الساعات الـ24 الماضية، إثر محاولة قوات النظام والميليشيات التقدم وتضييق الخناق على مسلحي التنظيم، في محاولة لإجباره لاحقا على القبول بشروط الاستسلام.

اشتباكات السويداء

واندلعت الاشتباكات في محافظة السويداء، التي ظلت بمنأى عن الحرب الأهلية الطاحنة في سوريا منذ 2010، في أواخر يوليو الماضي، عندما شن تنظيم داعش الإرهابي سلسلة هجمات مباغتة داخل مركز المحافظة وقرى محيطة، الأمر الذي أسفر عن سقوط أكثر من 250 قتيلا، علاوة على اختطاف عدد آخر من المدنيين.

وحسب المرصد السوري، فقد قتل 234 على الأقل عدد عناصر داعش، و116 من قوات النظام والميليشيات الموالية، كما قتل في الفترة ذاتها 142 مدنيا بينهم 38 طفلا، و116 شخصا من المسلحين القرويين.

واعتبرت الهجمات الداعشية محاولة من التنظيم الإرهابي لإثبات وجوده وقدرته على شن اعتداءات، على الرغم من تقليه ضربات قاسية أفقدته 90 بالمئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.

وتسيطر قوات النظام السوري على كامل محافظة السويداء، فيما يقتصر تواجد مسلحي داعش على منطقة صحراوية عند أطراف المحافظة الشمالية الشرقية، لكنها تقلصت مع شن النظام الهجوم الأخير.