وكانت أعلنت هيئة السلامة قالت في وقت سابق إن حريقا نشب في مبنى المؤسسة عقب اقتحامه من قبل مسلحين، فيما أفادت مصادر سكاي نيوز عربية أن مقاتين من قوة الردع الخاصة سارعت إلى حصار المؤسسة، قبل أن تنجح في السيطرة عليه وإجلاء الموظفين.



وأشارت الأنباء الواردة إلى سقوط قتيل وعدة جرحى خلال عملية الاقتحام والقتال مع المجموعة المسلحة التي لم تعرف هويتها بعد.



وأوضحت المصادر أن المسلحين كانوا قد تحصنوا داخل المبنى، مشيرة إلى أن الهجوم جرى بشكل مباغت بأسلحة خفيفة وقنابل يدوية.

وقال موظف في المؤسسة لوكالة "فرانس برس" إن مسلحين ملثمين هاجموا مقر الشركة العامة، بعدما تبادلوا إطلاق النار مع حراسها.



وأضاف الموظف الذي طلب عدم الكشف عن هويته:"قفزت من النافذة مع زملاء آخرين، ثم سمعنا دوي انفجار".







