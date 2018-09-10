وعين البشير معتز موسى الذي كان يشغل منصب وزير الري والكهرباء، رئيسا للوزراء بدلا من بكري حسن صالح الذي كان قد عين في 2017.

وسيتولى بكري حسن صالح، الذي كان أيضا نائبا للرئيس قبل التغييرات، منصب النائب الأول للرئيس وهو منصب مستحدث، بينما سيصبح عثمان يوسف كبر نائبا ثانيا للرئيس.

جاءت هذه الخطوة بعد أن دعا الرئيس البشير لاجتماع طارئ بالقصر الجمهوري لمسؤولي الحزب الحاكم، في ظل المخاوف الاقتصادية من ارتفاع الأسعار ونقص سلع أساسية.

وقال فيصل حسن، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، خلال مؤتمر صحفي إنه لم تعلن أي تعيينات وزارية جديدة لكن عدد الوزارات سيخفض إلى 21 من 31 وزارة.

ونقلت رويترز عن حسن قوله إن وزراء الخارجية والدفاع والشؤون الرئاسية سيحتفظون بمناصبهم في التشكيلة الجديدة.

وقال البشير خلال اجتماعه باللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني إن الهدف من هذه الخطوة هو "تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه".

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن الرئيس السوداني قوله "إننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات، ولإخراج البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق".

وأكد أن حكومة الوفاق الوطني "على قلب رجل واحد، من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة التي استوجبها خفض الإنفاق العام، وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمقابلة مقتضيات المهام الوطنية.