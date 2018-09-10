وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن هذه الإجراءات تشمل تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة.

وقال البشير خلال اجتماع باللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني إن الهدف من هذه الخطوة هو "تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه".

ونقلت سونا عن الرئيس السوداني قوله "إننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات، ولإخراج البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق".

وأكد أن حكومة الوفاق الوطني "على قلب رجل واحد، من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة التي استوجبها خفض الإنفاق العام، وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمقابلة مقتضيات المهام الوطنية .