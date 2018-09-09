وبدأت المشادة، بعد أن بدأ العيداني في الحديث، الذي وجه فيه انتقادات إلى السياسيين العراقيين، الذين قال إن أحاديثهم بعيدة عن الواقع مؤكدا "البصرة تحترق".

واتهم المحافظ مسؤولا أمنية في المحافظة بالفساد، قبل أن يتدخل العبادي ويتساءل بلغة غاضبة:" أنت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة لماذا لم تتخذ إجراء؟"، ليرد العيداني أن هذا المسؤول "فرض فرضا".

وقال المحافظ إن القرارات التي تحدث عنها العبادي في الجلسة لدعم البصرة، قيلت له قبل شهرين، لكن لم يطبق منها شيء، مشيرا إلى عدم صرف الحكومة لمستحقات المحافظة.

لكن العبادي وجه انتقادا قاسيا إلى المحافظ، متحدثا عنه رفض تنفيذ أمره بالبقاء في البصرة في وقت الأزمة، وقال " أنت محافظ البصرة. طلبت أن تكون بالبصرة".

ليرد المحافظ:" تركت البصرة بناءً على دعوة من زعيم عراقي له وزن على الساحة العراقية. السيد مقتدى الصدر. لو دعاك تذهب إليه"، ليقاطعه العبادي مجددا عن ضرورة وجوده فيها (البصرة).