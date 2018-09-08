وكتب ولي عهد أبوظبي، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن المسؤولين بحثا "تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنهما استعرضا أيضا "الأحداث الجارية التي تشهدها عدد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لمعالجتها ومواجهتها".

كما تطرقا إلى تعاون البلدين، وتنسيقهما المشترك، لمحاربة التطرف والإرهاب، وحرصهما على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة و العالم.