أبوظبي - سكاي نيوز عربية قتل عدد من عناصر قوات النظام السوري وقوات الأمن الكردية، السبت، في مواجهات بين الطرفين شهدتها مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.
وذكر بيان عن الأكراد والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى بلغ 18 عنصرا في صفوف قوات النظام والأكراد.
ويتوزع القتلى بين 11 عنصرا من قوات النظام، كانوا على متن دورية لدى مرورها على حاجز لقوات "الأسايش" في المدينة، مقابل 7 من الأكراد، بالإضافة إلى جرحى من الطرفين.
وذكر المصدر ذاته أن المواجهات وقعت في مدينة القامشلي، التي يتقاسمان السيطرة عليها.