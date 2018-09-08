وذكر بيان عن الأكراد والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى بلغ 18 عنصرا في صفوف قوات النظام والأكراد.

ويتوزع القتلى بين 11 عنصرا من قوات النظام، كانوا على متن دورية لدى مرورها على حاجز لقوات "الأسايش" في المدينة، مقابل 7 من الأكراد، بالإضافة إلى جرحى من الطرفين.

وذكر المصدر ذاته أن المواجهات وقعت في مدينة القامشلي، التي يتقاسمان السيطرة عليها.