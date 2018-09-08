جاء ذلك في ببان للقيادة عقب اجتماع أمني برئاسة رئیس الوزراء العراقي حیدر العبادي خصص لبحث الأوضاع الأمنية في البصرة.

وقالت القيادة إنها اتخذت إجراءات استثنائية للحفاظ على الأمن وحماية المصالح العامة والخاصة وأنها أصدرت الأوامر بتفويض القوات الأمنية بالتعامل بحزم مع أعمال الشغب التي رافقت التظاهرات والحرص على حماية المؤسسات العامة والخاصة واتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض القانون.

كما دعت المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية والابتعاد عن أي تجمع يستهدف التقرب من المؤسسات وعدم التجمع والتنقل بمجموعات من منطقة إلى أخرى والالتزام بالتوصيات الأمنية الاستثنائية.

وبررت القيادة إجراءاتها تلك بتطور الاحداث في الساعات ال 72 الماضية والتي تحولت إلى أعمال شغب وإضرار بالمال العام والخاص واستهداف للقوات المسلحة ومؤسسات الدولة والمنشئات الحيوية والمقار الحكومية والممثليات الدبلوماسية والمصالح الخاصة بالمواطنين.

وكان محتجون في البصرة قد أقدموا على اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية في البصرة في تصعيد غير مسبوق لحدة المظاهرات في المدينة التي تعاني النقص الحاد في الخدمات.