ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية عن رسول راشكي المدير الإقليمي للهلال الأحمر قوله إن فتاة عمرها 18 عاما لقيت حتفها في الزلزال الذي أعقبته عدة توابع.

وذكر راشكي أنه لا يمكن حتى الآن تأكيد تقارير محلية عن مقتل شخصين آخرين.

كانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد ذكرت أن قوة الزلزال 5.5 درجة وأنه وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي مدينة زاهدان على عمق 26 كيلومترا.

وتقع إيران في منطقة أحزمة زلزالية. وفي نوفمبر تشرين الثاني أودى زلزال قوته 7.3 درجة وقع في إقليم كرمنشاه في غرب البلاد بحياة 620 شخصا على الأقل وأصاب آلافا آخرين.