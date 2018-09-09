وأحكمت قوات ألوية العمالقة بدعم من قوات التحالف العربي سيطرتها على مناطق جديدة في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي الموالية لإيران.

تأتي هذه التطورات الميدانية، بالتزامن مع اقتراب المقاومة اليمنية المشتركة من منطقة الكيلو ستة عشر الاستراتيجية شرقي الحديدة.

وعلى صعيد آخر، شنت قوات الجيش الوطني اليمني، بإسناد من طائرات التحالف العربي هجوما عنيف على مواقع لميليشيات الحوثي، في مديرية خب الشغف بمحافظة الجوف، مما أسفر عن مقتل عدد من الميليشيات وجرح العشرات من عناصرها، وفقا لمصادر ميدانية.

وأضافت المصادر أن القوات اليمنية سيطرت على مواقع يتمركز فيها المتمردون في عمق مديرية خب الشغف، كما كبدت المليشيات خسائرَ كبيرة في المعدات.