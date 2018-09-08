وتظهر اللقطات تجمهر آلاف المتظاهرين أمام القنصلية، التي تصاعدت منها ألسنة اللهب ولفتها سحب من الدخان الكثيف.

وخلال الاحتجاجات خارج مقر القنصلية، هتف المحتجون ضد نظام الملالي :" إيران بره بره"، قبل أن يندفع المئات منهم إلى داخل المقر، حيث أحرقوه محتوياته.

وأظهرت لقطات فيديو التقطت من داخل المقر، ألسنة اللهب وهي تحرق مبان داخل القنصلية على وقع الهتافات "إيران بره بره.. البصرة تبقى حرة".

وفي لقطات أخرى، كان المتظاهرون يرمون بالعلم الإيراني في قلب النيران المشتعلة، فيما ظهر علم آخر ممزقا في لقطات أخرى.

وأصر المحتجون الغاضبون على رفع العلم العراقي في داخل المقر الإيراني، في خطوة، على ما يبدو، للرد على تدخلات نظام الملالي في شؤون بلادهم، كما يتهمونه بالمسؤولية المباشرة عن تردي الخدمات والأوضاع المعيشية في محافظتهم الغنية بالنفط.

وتشهد مدن جنوبي العراق وخاصة البصرة مظاهرات شبه يومية، بسبب تردي الخدمات الأساسية، من بينها الانقطاع المتكرر للكهرباء خلال أشهر الصيف، ونقص مياه الشرب، وعدم توافر فرص عمل للشباب.

لكن منذ الاثنين الماضي، ارتفعت حدة الاحتجاجات في البصرة، إذ أحرق المحتجون مقر المحافظة ومقرات أخرى وترافق ذلك مع مقتل متظاهرين، تعهدت حكومة حيدر العبادي في التحقيق فيها.