وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان أن الشاب يدعي بلال مصطفى خفاجة (17 عاما) قتل برصاصة في الصدر شرق رفح.

وأضاف البيان أن 94 فلسطينيا أصيبوا إصابات مختلفة منها 30 بالرصاص الحي وتم تحويل 37 إصابة إلى المستشفيات في قطاع غزة".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المواطنين أصيبوا جراء قمع الجيش الاسرائيلي للمشاركين في المسيرات الشعبية السلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق القطاع،

وتتواصل المسيرات الشعبية السلمية في المناطق الحدودية بقطاع غزة، منذ 30 مارس الماضي. حيث قتل 172 مواطنا وأصيب أكثر من 19 ألف مواطن بجروح مختلفة.