وتعقد الجلسة بناء على الطلب المقدم من 54 نائبا، بغية مناقشة المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة في البصرة، وفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية".

وتابع أن الجلسة، التي ستعقد ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا، ستشهد حضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية في مدة أقصاها الأحد المقبل.

وتجددت الاحتجاجات وسط البصرة، في وقت سابق، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين، بعد سقوط قتلى بين المدنيين برصاص القوات الأمنية، فضلا عن المطالبة بتوفير مياه الشرب والخدمات الأساسية.

واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى المحافظة، بعد مقتل متظاهر وإصابة 4 آخرين، برصاص قوات الأمن.

وامتدت الاحتجاجات، التي اجتاحت جنوب العراق في الشهور الأخيرة، إلى ميناء أم قصر للبضائع قرب البصرة، الأمر الذي يزيد المخاوف من الاضطرابات، التي تشهدها البلاد.

وكانت السلطات العراقية ألغت، الأربعاء، قرار حظر التجول، الذي كان من المفترض أن يسري مفعوله في مدينة البصرة، اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، للتصدي للاحتجاجات المتصاعدة هناك.