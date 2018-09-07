وأوضحت الوزارة في بيان أنّه تم تجميد كلّ أصول وممتلكات الأفراد والكيانات المستهدفين بالعقوبات وأنه يُحظّر على المواطنين الأميركيين التعامل معهم تجاريًا.

ويُتّهم محمد القاطرجي وشركة القاطرجي التي يُديرها، بالعمل كوسيط بين نظام الأسد وتنظيم داعش ، خصوصًا من أجل تزويد أراض يحتلّها التنظيم بالوقود. كذلك، يتّهمه الأميركيّون بنقل أسلحة وذخائر لصالح النظام تحت ستار أنشطة استيراد وتصدير أغذية، ويقولون إنّ ذلك يخضع لإشراف أجهزة الاستخبارات السورية.

وشملت العقوبات أيضًا، وسيطاً في سوريا يُدعى ياسر عبّاس الذي تتهمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتسهيل عمليات استيراد الوقود والأسلحة من إيران إلى سلاح الجو السوري.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على كيانات وأشخاص قامت بتوفير إمدادات النفط والوقود والغاز المسال للنظام السوري.