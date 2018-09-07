وهذا أول هجوم من نوعه منذ سنوات على المنطقة الخضراء الخاضعة لحراسة مشددة والتي تضم مقر البرلمان ومباني حكومية والعديد من السفارات الأجنبية.

وفي البصرة جنوبا، أكدت مصادر محلية أن محتجين حاصروا القنصلية الإيرانية في المدينة خلال احتجاجات شعبية ضد الفساد قتل فيها 3 أشخاص وأصيب نحو 14 بجروح.

وتزامنت التظاهرات مع إعادة فرض حظر التجول في المحافظة، في الوقت الذي دعا تحالف سائرون الذي يتزعمه الزعيم الديني مقتدى الصدر إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث الأزمة في البصرة.

وكان قد أحرق متظاهرون غاضبون مكاتب لأحزاب وميليشيات موالية لإيران في المدينة، فيما أعادت السلطات فرض حظر للتجول في المحافظة التي تشهد حركة احتجاج بسبب الفساد، وعجز الدولة عن تأمين الخدمات الأساسية لهذه المنطقة الساحلية الغنية بالنفط.

وأفاد مراسلنا بأن متظاهرين أحرقوا مقر ميليشيات حزب الله، ومقر حزب الفضيلة في البصرة، بالإضافة إلى مقر منظمة "عصائب أهل الحق"، ومقر "منظمة بدر".

كما أحرق المتظاهرون الغاضبون مقار الأحزاب الموالية لإيران، منها مكتب الأوفياء، فيما تجري تحركات حول مقر "ثار الله".

من جانبها، انتشرت قوات الأمن العراقية حول القنصليات والبعثات الدولية في المدينة.