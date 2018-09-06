وقال المصدر، إن "النيران اندلعت في مبنى محافظة البصرة، بالرغم من عدم وجود متظاهرين في المنطقة المحيطة بالمبنى".

وسبق لمحتجون ملثمون إحراق مبنى "مديريات" البصرة، مساء الأربعاء، بعد اضطرابات متواصلة شهدتها المدينة، بحسب ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.

وتجددت الاحتجاجات وسط البصرة، في وقت سابق، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين، بعد سقوط قتلى بين المدنيين برصاص القوات الأمنية، فضلا عن المطالبة بتوفير مياه الشرب والخدمات الأساسية.

واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى المحافظة، بعد مقتل متظاهر وإصابة 4 آخرين، برصاص قوات الأمن.