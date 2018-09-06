جاء ذلك في رسائل مكتوبة وجهها رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، لإدانة هذه الجريمة.

وأكد السلمي أن هدم المنازل في "الخان الأحمر" تمهيدا لتحويل القرية لمستوطنة إسرائيلية إمعانا في تنفيذ جريمة التطهير العرقي، يعتبر تحديا سافرا لقرارات الأمم المتحدة بشأن حظر بناء المستوطنات.

وطالب مجلس الأمن الدولي بالعمل الجاد لوقف هذه الجريمة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

ودعا رئيس البرلمان العربي إلى عقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام الجاد والشامل والعادل، تحت مظلة الأمم المتحدة وفق قرارات الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.