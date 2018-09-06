أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية، عن وفاة مدرب أميركي الجنسية، وإصابة ملازم أول طيار، إثر حادث لطائرة عمودية أثناء التدريب في مطار خشم العان بالرياض، بحسب ما أوردت قناة الإخبارية الرسمية.
وقال بيان الوزارة، إن الحادث وقع صباح اليوم الخميس، أثناء تدريب معتاد في المطار لطائرة عمودية من نوع AH6i، ما نتج عنه وفاة الطيار بول ريدي، وإصابة الملازم هشام آل الشيخ.
وأضاف البيان، أن حالة الطيار السعودي مستقرة بعد نقله إلى المستشفى، فيما لا تزال لجان التحقيق تستكمل إجراءاتها لمعرفة أسباب الحادث.