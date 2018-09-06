وقال بيان الوزارة، إن الحادث وقع صباح اليوم الخميس، أثناء تدريب معتاد في المطار لطائرة عمودية من نوع AH6i، ما نتج عنه وفاة الطيار بول ريدي، وإصابة الملازم هشام آل الشيخ.

وأضاف البيان، أن حالة الطيار السعودي مستقرة بعد نقله إلى المستشفى، فيما لا تزال لجان التحقيق تستكمل إجراءاتها لمعرفة أسباب الحادث.