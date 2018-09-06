أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش"، تتكون من ثلاثة أفراد، أعمارهم بين 25 و26 سنة، ينشطون بمدينتي تطوان (شمال المغرب) وأكادير (جنوب المغرب).

وتم ضبط أسلحة بيضاء وبذلة عسكرية ومخطوطات تشيد بالفكر المتطرف وتحرض على العنف، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية خلال عمليات التفتيش والمعاينة.

وأكدت التحريات أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا مبايعتهم لزعيم داعش، وكانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة بواسطة عبوات ناسفة ومواد سامة.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم للقضاء فور انتهاء التحقيقات التي تجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.