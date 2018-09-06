ويعود سبب هذا الإجراء، الإشتباه في إصابة أحد المسافرين بداء الكوليرا، بعدما أبلغ قائد الطائرة السلطات، حسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.



ونقلت الصحيفة عن مواقع فرنسية، أن الطائرة هبطت على المدرج في مطار بربينيان في حدود الساعة الثانية إلا ربع بالتوقيت الفرنسي قادمة من مطار مدينة وهران، لكن جرى منع الركاب من النزول.



واضطر الركاب إلى البقاء على متن الطائرة لأكثر من ساعة، إلى غاية وصول الطبيب الذي قام بالكشف عليهم، وقبل أن يغادروها قاموا بتطهير وغسل أيديهم، في حين نقل مسافر إلى المستشفى للاشتباه بإصابته بالمرض.