وقالت الشركة: "طيران الإمارات تؤكد أن 10 ركاب على متن الرحلة رقم EK203 من دبي إلى نيويورك أصيبوا بالمرض".

وتابعت: "لدى وصولهم، وكإجراء وقائي، أخضعتهم السلطات الصحية المحلية على الفور للفحص الطبي، وسيتم توفير الرعاية الطبية لمن هم في حاجة لها".

وأشارت الشركة إلى أنه سيسمح لجميع الركاب الآخرين بمغادرة الطائرة بعد قليل.