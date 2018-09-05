وقال قضاة المحكمة الإسرائيلية "نرفض الالتماسات" التي تطالب بوقف هدم الخان الأحمر، وأضافوا أن الأمر المؤقت بوقف الهدم خلال النظر في هذه الشكاوى "سيُلغى خلال 7 أيام اعتبارا من اليوم".

وحذرت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة إسرائيل من أي مساس بقرية الخان الأحمر أو تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية.

وقال أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا، قرار مسيس لتضليل الرأي العام العالمي لإخفاء نوايا الحكومة الإسرائيلية المسبقة بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها.

وأضاف التميمي أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ قرار العليا الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانه تحد صارخ لكل العالم، وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.