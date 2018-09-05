وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز "لنكن واضحين، يبقى موقفنا حازماً أنه إذا اختار الرئيس بشار الأسد مجدداً استخدام السلاح الكيميائي، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بسرعة وبالطريقة المناسبة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ساندرز قولها إنه في محافظة إدلب، "يتعرض ملايين المدنيين الأبرياء للتهديد بهجوم وشيك من قبل نظام الأسد، بدعم من روسيا وإيران".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق الاثنين، الرئيس السوري بشار الأسد من شنّ هجوم عسكري على إدلب، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى "مأساة إنسانية".

وغرد ترامب على تويتر : "على الرئيس السوري بشار الأسد ألا يهاجم بشكل متهوّر محافظة إدلب. سيرتكب الروس والإيرانيون خطأ إنسانياً جسيماً، إذا شاركوا في هذه المأساة الإنسانية المحتملة".

وأضاف "يمكن لمئات الآلاف من الناس أن يُقتلوا. لا تدعوا هذا الامر يحدث".