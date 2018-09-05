وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد ركن تركي المالكي "أنه وفي تمام الساعة (19:58)، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين بالستيين من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران باتجاه مدينة جازان السعودية".

وأضاف أن الصاروخين أطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخين، ولم ينتج عن اعتراضهما أي إصابات.

وتابع المتحدث أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لقرارات الأمم المتحدة.

وقال المالكي إن الصواريخ تعد تهديدا لأمن السعودية، وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.