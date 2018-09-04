وأكد المسؤول شن 202 غارة جوية في سوريا المجاورة، كلها ضد "أهداف عسكرية معظمها يعود إلى الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف، مشترطا عدم كشف هويته لتأكيد هذه التفاصيل التي وردت في العديد من وسائل الإعلام الاسرائيلية، أن 800 صاروخ وقنبلة استخدمت في هذه الغارات.

وتحاول إسرائيل منع إيران من التمركز عسكريا في سوريا، حيث تدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الحرب الدائرة هناك.

ونسبت سلسلة من الغارات في سوريا أودت بإيرانيين إلى تل أبيب، لكن الجيش الإسرائيلي نادرا ما قام بتأكيدها.

واعترفت اسرائيل سابقا بشن عشرات الغارات ضد ما تصفه عادة بشحنات أسلحة متطورة يتم تسليمها إلى حزب الله، العدو الآخر لإسرائيل الذي يدعم الأسد أيضا.

ويأتي التأكيد الاستثنائي للغارات الإسرائيلية في سوريا بعد تحذير وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، الاثنين بأن بلاده قد تضرب أهدافا إيرانية في العراق في حال كانت تشكل تهديدا لإسرائيل.

وردا على سؤال بشأن تقارير عن تزويد إيران في الأشهر الأخيرة ميليشيات حليفة في العراق بصواريخ بالستية، أجاب ليبرمان: "سنواجه أي تهديد إيراني، أيا كان مصدره"، مضيفا: "حريتنا في التصرف كاملة".

ولم يعلق المسؤول الإسرائيلي مباشرة على هذه التقارير، الثلاثاء، لكنه قال إن الجيش على دراية بنقل صواريخ من إيران إلى العراق ومن ثم إلى سوريا.