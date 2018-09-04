وأظهر فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة اعتقال المشتبه به من جانب رجال الشرطة المصرية، واقتياده وسط صيحات استهجان من المواطنين.

وفي فيديو آخر، جرى التحقيق المبدئي مع المشتبه به، الذي كشف خلاله عن اسمه، وهو أيمن عبدالسميع محمود 24 سنة.

وفي السياق، ذكرت شاهدة أنها سمعت انفجارا ثم رأت شابا يحمل حقيبة ظهر اشتعلت فيها النيران بالقرب من فندق سميراميس في الجهة المقابلة من مقر السفارة، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافت أن قوات الأمن طرحت الشاب أرضا وهي تحاول إخماد الحريق.

من جانبها، دعت السفارة الأميركية في القاهرة مواطنيها، عبر تويتر، إلى عدم القدوم إلى السفارة حاليا.

وقالت السفارة في تغريدة: "نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات".

وتابعت: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر".