وتمكن مصورون بريطانيون حضروا لقاءً حكوميا بدوانينغ ستريت في لندن، الاثنين، من التقاط صورة للوثيقة عن طريق الصدفة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي تلغراف".

وبحسب الوثيقة، فإن الحكومة البريطانية البريطانية تخشى أن يتكبد دافعو الضرائب في البلاد خسائر بالمليارات من الجنيه الإسترليني، إذا لم تستطع قطر أن تسدد المبالغ المطلوبة لشراء أربع وعشرين مقاتلة.

وتصل قيمة الصفقة المبرمة بين لندن والدوحة، في ديسمبر الماضي، إلى 6 مليارات جنيه إسترليني، ويشمل الاتفاق إمداد قطر بالطائرات ومجموعة أسلحة، فضلا عن تقديم تدريب وتأمين أشغال الصيانة.

وتستند المخاوف البريطانية إلى العزلة التي تعانيها قطر، بعدما أعلنت 4 دول عربية قطع علاقاتها مع الدوحة، في يونيو 2017، بسبب الدعم القطري السخي للتنظيمات الإرهابية وبث الفوضى في منطقة الشرق الأوسط والتقارب مع إيران.

وبما أن وكالة تأمين الصادرات البريطانية التي تمول وتؤمن شركات البلاد، تدعم الصفقة، فإن المتخوفين يرون أن المؤسسة الحكومية تقدم على مغامرة حين تقوم بتركيز 25 بالمئة من "حافظة المخاطر" في صفقة واحدة.

ويرتقب أن تتولى شركة "BAE" الدفاعية في بريطانيا صناعة المقاتلات في منشأتها بمنطقة لانكاشاير، لكن التفاصيل النهائية للاتفاق لم يجر ترتيبها بعد بين البلدين.

وكان متحدث باسم شركة "BAE" قد أوضح في يونيو الماضي أن ثمة مباحثات جارية بشأن تمويل الصفقة، ورجح أن تسدد قطر الدفعة الأولى في الربع الثالث من العام الجاري.