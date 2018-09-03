وبموجب الاتفاق الذي وقعه زعماء الجماعات السياسية تضم الكتلة الأكبر في البرلمان 177 نائبا في البرلمان العراقي.

ويعني ذلك حصول الكتلة الجديدة على الأغلبية المطلقة في المجلس الذي يتألف من 329 مقعدا، لتشكيل الحكومة العراقية دون أية عراقيل.

وبأتي الاتفاق عشية انعقاد البرلمان للمرة الأولى يوم الاثنين لانتخاب رئيس جديد للبرلمان وإطلاق عملية تشكيل الحكومة.

ويتألف التحالف الجديد من "ائتلاف النصر" و"تيار الحكمة الوطني" و"تحالف سائرون" و"ائتلاف الوطنية" و"الجبهة التركمانية" و"بيارق الخير" و"المكون الصابئي" و"المكون المسيحي" و"المكون الايزيدي" و"عابرون" و"تحالف القرار العراقي"، وتحالف تمدن، و"صلاح الدين هويتنا"، و"نينوى هويتنا"، و"الأنبار هويتنا"، وتحالف "بغداد".

وكان العراق قد شهد انتخابات برلمانية في مايو الماضي، لكن تشكيل الحكومة تعثر بسبب حسابات داخلية ورهانات إقليمية.