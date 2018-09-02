واستجاب المتظاهرون لمطالب تنسيقيات عدة وشيوخ عشائر في البصرة، بتصعيد التظاهرات الشعبية، نتيجة ضعف الاستجابة الحكومية لمتطلبات سكان المحافظة.

وقالت الشرطة العراقية إن نحو 150 محتجا تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل نهر بنعمر النفطي في البصرة، الأحد، وسط تصاعد التوتر في المدن الجنوبية بسبب سوء الخدمات العامة والفساد.

وذكر مسؤولون في الحقل، الذي تديره شركة نفط البصرة الحكومية، أن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي.

ويقول مسؤولون نفطيون إن إنتاج حقل نهر بن عمر يبلغ حاليا 44 ألف برميل يوميا.

وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن شيوخ عشائر دعوا إلى قطع جميع المنافذ البرية لمحافظة البصرة، خصوصا منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، كإجراء احتجاجي.

ودعت تنسيقيات إلى التظاهر والاحتجاج عند الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية.