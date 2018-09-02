يأتي ذلك بالتزامن مع حركة سياسية نشطة، بين مختلف الأطراف العراقية، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، قبيل انعقاد جلسته الأولى المقررة الاثنين.

وقال الصدر عبر تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم السبت: "لن نعود للمربع الأول، فلا عودة للمحاصصة والطائفية والعرقية والفساد والهيئات الاقتصادية وخلطة العطار".

وأضاف المرجع الديني وهو يتزعم تحالف "سائرون" الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ12 من مايو الماضي، أن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة تكنوقراط، "وإن عادوا فلن نشاركهم ولن نشركهم بل سنعارضهم عبر قبة مجلس النواب بل حكومة ذات قرار عراقي تخدم المواطن عبر وزارات تكنوقراط".

من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن دعم بلاده لمساعي العراق لتشكيل حكومة معتدلة، تشمل جميع الأطياف السياسية، وتحقق طموحات الشعب العراقي.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويـرت، أن بومبيو أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء ونائب الرئيس العراقيين، أهمية الحفاظ على سيادة العراق خلال هذه المرحلة الحرجة.