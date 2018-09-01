وتأتي هجمات التنظيم المتطرف بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة، ومسلحي داعش من جهة أخرى، بمنقطة حقل التيم النفطي جنوبي مطار دير الزور العسكري.

وفي ريف دمشق، تستمر المواجهات بين قوات النظام وعناصر داعش، في الشريط المحاذي لمحافظة السويداء، وذلك في استمرار لهجوم القوات الحكومية على منطقة تلول الصفا، التي يسيطر عليها تنظيم داعش، من أجل إنهاء وجود النظام في المنطقة.

وتترافق الاشتباكات مع قصف متبادل وهجمات معاكسة بين الطرفين، أوقعت المزيد من الخسائر البشرية في الجانبين، حيث ارتفع إلى 193 على الأقل عدد عناصر داعش" ممن قتلوا في التفجيرات والقصف والمعارك الدائرة منذ 25 يوليو الماضي.

وارتفع عدد قتلى القوات الحكومية المسلحين الموالين لها في ذات الفترة إلى 75، من ضمنهم عناصر من حزب الله اللبناني أحدهم قيادي لبناني. وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.