وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، باسم راضي، إن اللواء محمد عرفان سيكون أول شخص يشغل هذا المنصب، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

وكان عرفان يتولى قبل ذلك رئاسة جهاز الرقابة الإدارية، الهيئة المسؤولة عن الأداء الإداري في كل المؤسسات الحكومية، ومكافحة الفساد فيها.

وفي مارس 2017، أصدر السيسي قرارا بتعيين عرفان رئيسا لهيئة الرقابة بعد أن شغل هذا المنصب بالإنابة.

واللواء محمد عرفان من مواليد عام 1956، وحاصل على درجتي البكالوريوس في العلوم العسكرية والمحاسبة، وعمل في الجيش المصري، قبل أن يلتحق بجهاز الرقابة الإدارية عام 1986.