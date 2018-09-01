ويدلي نحو مليون ونصف المليون موريتاني بأصواتهم في الانتخابات التي يشارك فيها 98 حزبا سياسيا، وتأتي قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف 2019.

واختتمت الحملة الانتخابية التي استمرت أسبوعين، مساء الخميس، بتراشق صاخب بين السلطة والمعارضة.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في تجمع انتخابي إن "البلاد في خطر" بسبب وجود معارضة منقسمة إلى "إسلاميين خطرين ومتطرفين عنصريين وبقايا أنظمة سابقة".

وأضاف أنه "لا يمكن أن نترك البلاد بيد هؤلاء. يجب أن نبقيهم بعيدا من خلال تصويت مكثف لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية"، الذي يتزعمه عبد العزيز.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، في بيان "جميع الأطراف" في موريتانيا إلى المساهمة في "انتخابات سلمية وذات صدقية".

وجاء في البيان أن غوتيريش "يتابع عن كثب التطورات في موريتانيا"، وأضاف أن الأمين العام "يدعو جميع الأطراف إلى التزام حكم القانون واحترام حقوق الإنسان".

وسيجري الاقتراع، الذي يتوقع أن تصدر أولى نتائجه بداية الأسبوع المقبل، دون حضور مراقبين دوليين. وفي حال الاضطرار إلى جولة ثانية فإنها ستنظم في 15 سبتمبر.