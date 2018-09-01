وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، في بيان: "راجعت الإدارة المسألة بحرص وخلصت إلى أن الولايات المتحدة لنتقدم مساهمات إضافية للأونروا".

وذكرت أن "توسع مجتمع المستفيدين أضعافا مضاعفة وإلى ما لانهاية لم يعد أمرا قابلا للاستمرار".

وتقول الأونروا إنها تقدم خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني معظمهم أحفاد من هربوا من فلسطين خلال حرب عام 1948، التي أدت لقيام دولة إسرائيل.

رد فلسطيني

من جانبه، قال نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن قرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة الأونروا "اعتداء سافر" على الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "هذه الإجراءات الأميركية المتلاحقة اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وتحد لقرارات الأمم المتحدة. هذا النوع من العقوبات لن يغير من الحقيقة شيء. لم يعد للإدارة الأميركية أي دور في المنطقة وهي ليست جزءا من الحل".