وكان بيان منسوب لقيادات في ائتلاف النصر، قد أعلن عن ترشيح تلك القيادات لفالح الفياض لمنصب رئيس الوزراء، من دون تحديد أسماء القيادات التي صدر باسمها البيان.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي يرأس ائتلاف النصر، قد أصدر، الخميس، قرارا بإعفاء الفياض وهو أيضا من قيادات ائتلاف النصر من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئيس لهيئة الحشد الشعبي.