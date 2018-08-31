وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن هؤلاء القادة لقوا مصرعهم في منطقة فضحة بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء، وسط اليمن، خلال اليومين الماضيين، في وقت لا تزال قوات دعم الشرعية هناك تحقق تقدما.

وقالت المصادر إن القتلى هم أحمد عبد الوهاب هادي حسين حطبة، المكنى (أبو ياسر حطبة)، وهو مشرف العمليات الخاصة في الوهبية والملاجم بالبيضاء، وعلي أحمد يحيى صالح ناجي، المكنى (أبو فتح) وهو مشرف الإسناد الخفيف.

كما قتل القياديان أدهم حسن عبد الله درجان، وعادل محمد ناجي حمود درجان، في معارك الملاجم مع القوات الحكومية، ويعملان في فرقة التعزيزات التي تحركت إلى منطقة البياض، بعد هزائم الميليشيات في فضحة.

ويأتي هذا التطور بعد يوم شهد مقتل 31 حوثيا في غارات جوية للتحالف العربي على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهات الساحل الغربي.

كما أكدت مصادر يمنية سقوط عدد من القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات لمقاتلات التحالف العربي، في محافظة صعدة.

وكشفت مصادر عسكرية عن مقتل عدد من القيادات الميدانية الحوثية، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة مران جنوب غربي محافظة صعدة.