وأكد بيان للرئاسة أن المحافظين الـ27، وغالبيتهم من لواءات الجيش أو الشرطة السابقين، أدوا اليمين الدستورية أمام السيسي، الخميس.

وشملت التعيينات محافظة شمال سيناء التي سيتولاها محمد عبد الفضيل شوشة، حيث سيواجه مهمة صعبة للسيطرة على الوضع الأمني للمنطقة التي تشهد عمليات ضد مجموعات متشددة.

كما تم تعيين محافظ جديد للعاصمة المصرية، القاهرة، هو خالد عبد العال.

أول "قبطية" بمنصب المحافظ

ولأول مرة تعين امرأة "قبطية" محافظة في مصر، هي منال عوض ميخائيل التي أسندت إليها محافظة دمياط شمالي البلاد.

كما عين السيسي رئيسا جديدا لجهاز الرقابة الإدارية، المسؤول عن مراقبة الأجهزة الحكومية ومكافحة الفساد، هو اللواء شريف سيف الدين حسين خليل.

وشغل خليل من قبل مناصب عدة بينها قائد قوات حفظ السلام المصرية في جنوب السودان، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية، ومدير إدارة المشاة بالجيش المصري.

وفي يونيو الماضي أجرى السيسي تغييرا وزاريا شمل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيري الدفاع محمد زكي والداخلية محمود توفيق.

وبدأ السيسي رسميا ولايته الثانية في يونيو، بعد فوزة بنسبة 97 في المئة في الانتخابات الرئاسية.