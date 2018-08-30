وشدد ولد عبد العزيز أن التيارات التي تطلق على نفسها اسم الإسلام السياسي، إذا لم تصل لأهدافها عبر السياسة، تلجأ لحمل السلاح.

وهاجم الرئيس الموريتاني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي ليل الخميس، بشدة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وقال إنه تسببت في "دمار عدة بلدان عربية، كانت أقوى وأغنى من موريتانيا".

وكان الرئيس الموريتاني قد أشار منذ عدة أيام إلى أن متطرفين يشاركون في الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية التي تشهدها البلاد، والتي دخلت حملاتها الدعائية أيامها الأخيرة.

و أكد ولد عبد العزيز في تصريحاته البارحة أن هؤلاء المتطرفين هم "، بالإضافة إلى "متطرفين عنصريين"، وبقايا الأنظمة السابقة الذين "تطرفهم أقل خطورة".