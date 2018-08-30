قالت الوزارة إنه تم إبلاغ شركة إيرونوتيكس ومقرها بلدة يفنة في وسط إسرائيل و10 من موظفيها أنه "من المقرر توجيه التهم اليهم بانتظار جلسة استماع".

وتشتبه السلطات بحصول الرئيس التنفيذي للشركة آموس ماثان وموظفين كبار آخرين "على شيء عن طريق الاحتيال"، إضافة إلى خرق قوانين مراقبة التصدير الإسرائيلية المتعلقة بالأمور الأمنية.

وأضافت بيان الوزارة إلى أنه "تم التحقيق مع الموظفين حول صفقة أبرمتها الشركة مع زبون مهم خارج البلاد" دون تقديم تفاصيل أكثر، مشيرا إلى أمر قضائي بعدم كشفها.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية كان ممثلو شركة ايرونوتيكس يعملون عام 2017 على صفقة في أذربيجان عندما طلب منهم مضيفوهم استعراضا حيا لعمل طائرة "أوربيتر وان كاي" المسيّرة على جنود أرمينيين.

وطائرة أوربيتر قادرة على ضرب أهداف بحمولة صغيرة من المتفجرات.

وتتنازع أذربيجان وأرمينيا منطقة ناغورني كاراباخ حيث تحدث اشتباكات متفرقة بين قواتهما على طول الجبهة المتوترة كادت أن تؤدي الى حرب عام 2016.

ووفق التقارير الإعلامية رفض موظفان من الشركة الطلب، قبل أن يذعن موظف آخر رفيع المستوى ما تسبب بإصابة جنديين أرمينيين بجروح طفيفة.

وتعتبر أذربيجان المنفتحة حول روابطها مع إسرائيل زبونا رئيسيا لصناعات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية.